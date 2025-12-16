Впереди планеты всей. Состояние Маска достигло рекордных значений

Forbes: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes .

Как отметили журналисты, самый богатый человек в мире достиг еще одной важной вехи благодаря стремительному росту стоимости его компании по производству ракет. Это связано с пересмотром рыночной стоимости SpaceX с 400 миллиардов долларов в августе до 800 миллиардов.

Журналисты напомнили, что ранее компания подала заявку на тендерное предложение, в котором была указана ее оценка.

«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску. В октябре его состояние оценивалось в 500 миллиардов долларов. Фактически бизнесмен приблизился к тому, чтобы стать первым триллионером в мире.

Ранее журнал Time выбрал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта, в число которых попал Илон Маск.