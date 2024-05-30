Певец Шарлот попал под пятое уголовное дело

Следователи возбудили пятое уголовное дело в отношении певца Эдуарда Шарлота, который публично сжег российский паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, музыкант получил новую уголовную статью об унижении достоинства по признакам национальности с угрозой применения насилия через интернет. За это музыканта могут отправить в колонию на шесть лет.

Журналисты уточнили, что поводом для пятого уголовного дела послужил давний пост в соцсети, в котором он оскорбил русскоязычных детей. Эту публикацию он уже удалил. Шарлот также проходит по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Самарский суд продлил Шарлоту арест еще на месяц. Во время заседания музыканту пришлось вызвать медиков, так как его здоровье резко ухудшилось.