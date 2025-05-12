Рэперов Егора Крида и Toxis обвинили в рекламе виски в совместном клипе

Правоохранители возбудили дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского (более известного как Toxis). Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС России.

«Управление возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски и „ВКонтакте“, — уточнили в ведомстве.

Один из пользователей обратился в Управление с жалобой на клип, снятый рэперами на совместную песню. Ролик музыканты опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На некоторых кадрах видео использовалась ненормативная лексика, демонстрировался виски, при этом пометок о вреде алкогольных напитков и рекламе не было.

Представители УФАС России напомнили, что, согласно российскому закону, алкоголь не может рекламироваться с использованием мата, непристойных и оскорбительных образов, образов людей и публиковаться в Сети.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и, если вина рэперов будет доказана, им грозит штраф.