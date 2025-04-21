Возомнил себя Богом. Что означает «пасхальный фотосет» Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил своих подписчиков с Пасхой своеобразной фотоссесией. Он опубликовал снимки с голым торсом, в хлеву и в окружении козлят. Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с 360.ru не исключила, что Дуров хочет быть похож на Бога.

«Дуров уже проявил себя один раз в этом ключе, когда решил сперматозоидами своими снабдить полмира. Сказав таким образом, что он Бог, и населить, скажем так, собой всю планету. Теперь мы видим его в таком ключе: да, он практически эталон человека, да, по образу Бога предстал. Я считаю, что это, по меньшей мере, странно», — отметила она.

Кроме того, по словам сексолога, такой «пасхальный фотосет» является хорошим маркетинговым ходом. Сейчас Дурова будут все осуждать, но для него это будет ожидаемая реакция. По мнению Миллер, желание «покорить весь мир» не так уж и плохо для мужчины.

«Возьмите Илона Маска, Дурова и многих других мужчин, которые не боятся о себе заявлять, которые так активно и смело выражаются в Сети или смелые какие-то делают проекты, вот именно в таком ключе они становятся успешными, богатыми и популярными», — подчеркнула эксперт.

Сексолог напомнила, что люди, которые боятся о себе громко заявлять, всегда неуспешны и ведомы. Есть лидеры, а есть ведомые исполнители, резюмировала Миллер.

Ранее Дуров опроверг сообщения о том, что Telegram начал соблюдать правила Евросоюза только после его ареста.