«Вот вам и Ницца». Невесту Лепса обокрали в Европе

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба заявила о краже своих вещей в Ницце

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Избранницу певца Григория Лепса Аврору Кибу обокрали в Европе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли», — посетовала она.

Девушка призвала подписчиков быть аккуратнее и бдительнее.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую купила в аэропорту Стамбула. Примерная цена похожей пары тапок на официальном сайте фирмы составляет 1275 долларов.

Недавно Лепс поделился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с Кибой во время отдыха в Турции. Артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает, а его 18-летняя спутница — в черном платье с открытыми плечами.

С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров

Из жизни земноводных и пресмыкающихся. Как «либералы» хотели стать «хорошими русскими»

Фейк: на Белгородскую область обрушится массированный ракетно-бомбовый удар

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте