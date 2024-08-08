«Вот вам и Ницца». Невесту Лепса обокрали в Европе

Избранницу певца Григория Лепса Аврору Кибу обокрали в Европе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли», — посетовала она.

Девушка призвала подписчиков быть аккуратнее и бдительнее.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую купила в аэропорту Стамбула. Примерная цена похожей пары тапок на официальном сайте фирмы составляет 1275 долларов.

Недавно Лепс поделился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с Кибой во время отдыха в Турции. Артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает, а его 18-летняя спутница — в черном платье с открытыми плечами.