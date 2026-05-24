Воспитательная «вакцина от роскоши» старшему сыну Диброва напугала поклонников
Телеведущий Дмитрий Дибров выдал достаточно необычный метод воспитания старшего, 16-летнего сына, надеясь отучить его от желания вести роскошный образ жизни: посадил юношу в красный Ferrari. Видео с показательным уроком он опубликовал в Instagram*.
Шоумен подчеркнул, что это важный воспитательный момент.
«Теперь, если дьявол захочет совратить Сашу, он скажет: „Что ты мне суешь Ferrari, я его с детства видел“. И сейчас Саша впервые сядет в Ferrari — это будет „вакцина от роскоши“», — объявил Дибров.
Поклонники телеведущего назвали подобный эксперимент очень странным и не исключили, что психологическое здоровье шоумена пошатнулось после развода. Подписчики в комментариях подчеркнули, что подобное обращение с подростком — бред.
«Полина вовремя сбежала, он впал в маразм», «А сколько заплатили, чтобы просто посидеть в машине?», «Клиника плачет», — написали пользователи.
После того как фолловеры не оценили его воспитательные методы, Дибров закрыл комментарии.
В конце марта телеведущий объявил, что роман с новой избранницей — Екатериной Гусевой — сподвигнул его поменять внешность. Он подчеркнул, что пассия очень привередливая, поэтому Дибров вынужден подчиниться.
