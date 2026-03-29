Дибров пожаловался на привередливость новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что роман с новой избранницей Екатериной Гусевой вдохновил его на перемены во внешности, но вместе с тем потребовал немало усилий. Эмоциями шоумен поделился в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

После громкого развода журналист не стал скрывать новые отношения и активно выходит в свет с возлюбленной.

«Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!» — рассказал он.

Телеведущий поделился, что отношения они построили не только на симпатии, но и на взаимном интересе. Сама Гусева подтвердила, что их сблизил интеллект.

Девушка, которая занимается вопросами питания с 2016 года, также тщательно следит за рационом шоумена. При этом влюбленные не отказываются и от гастрономических удовольствий.

«Какая разница, чем хрустеть, главное — важно с кем», — с юмором заметил Дибров.

После расставания журналисту удалось сохранить хорошие отношения с бывшей супругой Полиной ради детей. Пара официально развелась в сентябре 2025 года. Они продолжают общаться, а новая избранница такой формат поддержала. Гусева считает, что после развода важно сохранить уважительные отношения, особенно когда в семье есть дети.