Помощь военнослужащим в зоне СВО — это «вопрос совести и патриотизма». Такое заявление в беседе с 360.ru сделал представитель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев.

«Мы считаем, что это гражданский долг каждого, кто неравнодушен к судьбе нашей страны и наших защитников. Но важно подчеркнуть: эта помощь должна быть искренним порывом души, а не осуществляться под давлением или из-под палки», — подчеркнул он.

Михаила Ефремова к работе после тюремного срока, как стало известно, актер Михаила Ефремова к работе после тюремного срока. Как сообщал News.ru, Зайцев предложил Ефремову отдать часть гонорара за первые после выхода из тюрьмы съемки на нужды СВО.

«Что касается вопроса об искуплении вины путем оказания помощи. На мой взгляд, Ефремов, как человек уже отбывший наказание за свои деяния, уже понес ответственность перед законом и искренне сожалел за свой проступок», — сказал он 360.ru.

Если он решит помочь фронту осознанно и добровольно, это будет достойный поступок. Его инициативу можно только приветствовать. Помощь всегда нужна, отметил Зайцев.

«Важно, чтобы это было продиктовано искренним желанием помочь, а не стремлением, а не формализмом. Любая помощь должна делаться по велению сердца, а не в попытках создания красивого или обеляющего образа. Мы, в свою очередь, всегда рады любой помощи и поддержке нашим военнослужащим, вне зависимости от того, кто ее оказывает», — подчеркнул представитель движения «Зов Народа».

Ранее директор Ефремова, Татьяна Глаголева, отказалась обсуждать информацию о его возвращении в кино. Она отметила, что не имеет права давать официальные комментарии по этому вопросу.