Директор актера Ефремова отказалась говорить о его возвращении к съемкам

Директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать с 360.ru публикации о возвращении артиста к работе в кино. Она подчеркнула, что не может давать официальные комментарии по этому поводу.

«Я не уполномочена комментировать, извините», — отметила Глаголева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что недавно вышедший из тюрьмы актер подписал контракт на 13 миллионов рублей и готовиться исполнить главную роль в новом фильме. Съемки будут проходить в конце августа в Москве и Белоруссии. По данным канала, Ефремов уже получил аванс в размере 3,5–4 миллионов рублей.

Сейчас артист занимается восстановлением здоровья после отбывания наказания. Близкие Ефремова рассказали, что он заранее планировал уделить время реабилитации.