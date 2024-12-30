Вооруженного битой наркомана задержали в пустующем доме Насти Ивлеевой

Мужчину с битой и колючей проволокой нашли в кладовке дома блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в деревне Борки Одинцовского городского округа. О взломщике сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов, 28-летний злоумышленник подготовился к проникновению в пустующий дом. Он перелез через забор, разбил окно битой и проник в помещение.

Шарящий по полкам взломщик попал в объективы камер наблюдения. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли грабителя-неудачника в кладовой, где он рассчитывал спрятаться.

Задержанным оказался уроженцем Молдавии с диагностированным расстройством из-за приема наркотиков.

На сообщение о задержании взломщика отреагировала и сама Ивлеева. В Telegram-канале она рассказала, что молодой человек не в первый раз проникает в ее дом. По словам телеведущей, впервые он вломился в августе этого года, когда она спала.

«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадекватыш проник в дом, гулял по нему, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись», — поделилась Ивлеева.

Блогер добавила, что укрылась от незваного гостя на крыше, куда попала через отдельный вход в ванной. Там Ивлеева оставалась до прибытия на место охранников и сотрудников полиции. По ее словам, после этого случая она решила оставить дом, так как стала сильнее ценить свою безопасность.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в начале декабря объявила, что вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Филипп Бегак. Пара расписалась в Мурманске и провела медовый месяц в Заполярье. В конце декабря Ивлеева похвасталась, что новый супруг принес ей редкие книги, которые она назвала «подарками от душного мужа».