«Волшебная палочка». Тейлор Свифт спела о пенисе жениха

Жених Тейлор Свифт рассмеялся, узнав, что она спела про его мужское достоинство

Обладательница 14 «Грэмми» и рекордсменка стриминговых чартов Тейлор Свифт спела о пенисе своего жениха в новом альбоме. О реакции возлюбленного певицы, футболиста Трэвиса Келси, сообщило издание LADbible .

Новый альбом певицы под названием The Life of a Showgirl посвящен личной жизни Свифт и ее жениха. Фактически артистка превратила их отношения в материал для своих песен.

В него вошла композиция под названием Wood, в которой с помощью многочисленных метафор Свифт рассказала о сексуальных достоинствах футболиста.

Название трека означает не только «дерево», но и эрекцию. Кроме того, певица поет о том, что Келси снял с нее «проклятье своей волшебной палочкой». Также в припеве упоминается секвойя, считающаяся самым большим деревом в мире, которая «раздвинула» ее бедра.

Фанаты Свифт в восторге от ее нового альбома. Также они ожидали реакции жениха певицы на трек и дождались. Футболист назвал песню замечательной в свежем выпуске подкаста New Heights. Правда, когда ведущий подкаста объяснил ему смысл текста, то рассмеялся.

