Мальчик без пениса чудом исцелился в нигерийской церкви

Intel Region: у мальчика без пениса появился половой орган после службы в церкви

У мальчика без пениса в нигерийской церкви «Город восстановления» во время службы выросли отсутствовавшие половые органы. Об этом сообщило издание Intel Region .

Видео с предполагаемым чудом появилось в социальных сетях в сентябре. Супруги из города Аучи заявили, что изменение произошло во время проповеди апостола Сулеймана.

Сам священнослужитель также крайне удивился и призвал благодарить Иисуса Христа.

Однако многие из тех, кто посмотрели ролик, усомнились в подлинности «чуда», а некоторые и вовсе возмутились тем, что для «явления чуда» горе-священнослужитель использовал именно пенис ребенка. Они отметили, что это выглядит как нездоровое влечение к ребенку, и призвали отправить отца ребенка и апостола в психиатрическую клинику.