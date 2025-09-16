Мальчик без пениса чудом исцелился в нигерийской церкви
Intel Region: у мальчика без пениса появился половой орган после службы в церкви
У мальчика без пениса в нигерийской церкви «Город восстановления» во время службы выросли отсутствовавшие половые органы. Об этом сообщило издание Intel Region.
Видео с предполагаемым чудом появилось в социальных сетях в сентябре. Супруги из города Аучи заявили, что изменение произошло во время проповеди апостола Сулеймана.
Сам священнослужитель также крайне удивился и призвал благодарить Иисуса Христа.
Однако многие из тех, кто посмотрели ролик, усомнились в подлинности «чуда», а некоторые и вовсе возмутились тем, что для «явления чуда» горе-священнослужитель использовал именно пенис ребенка. Они отметили, что это выглядит как нездоровое влечение к ребенку, и призвали отправить отца ребенка и апостола в психиатрическую клинику.
Вы хотите сказать, что за все эти годы он ни разу не мочился? Как его в этом случае принесли в церковь без катетера?
комментарий пользователя Lion_Heart_OT под видеороликом
«Надеюсь, однажды мы соберем всех этих целителей и пошлем их в больницы по всей стране, чтобы они наконец могли исцелить все наши болезни», — пошутил пользователь Clems_Andy, выразив сомнения в искренности подобных творцов божьих чудес.
Ранее у девочки из Швеции начал расти микропенис после того, как отец практиковал с ней «метод кенгуру». Анализы показали зашкаливающие гормоны.