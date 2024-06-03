Волочкова снялась топлес в бассейне

Балерина Волочкова выложила фото из бассейна без лифа от купальника

Фото: РИА «Новости»

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото из бассейна, где снялась без лифа от купальника. Пикантный снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*

На опубликованном кадре балерина стоит в бассейне боком к камере, прикрывая грудь руками. Кроме того, мощный поток воды скрывает ее формы. На артистке можно разглядеть только золотую цепочку с кулоном на шее и браслеты.

Пользователи Сети неоднозначно относились к снимку и обвинили Волочкову в редактировании фото.

@volochkova_art/Instagram*
Фото: @volochkova_art/Instagram*

«Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», — позлорадствовали комментаторы.

Волочкова не в первый раз выкладывает снимки топлес для поклонников. Месяц назад она сфотографировалась обнаженной грудью на пляже. В посте балерина резко ответила на критику в свой адрес.

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