Волочкова снялась топлес в бассейне
Балерина Волочкова выложила фото из бассейна без лифа от купальника
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото из бассейна, где снялась без лифа от купальника. Пикантный снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*
На опубликованном кадре балерина стоит в бассейне боком к камере, прикрывая грудь руками. Кроме того, мощный поток воды скрывает ее формы. На артистке можно разглядеть только золотую цепочку с кулоном на шее и браслеты.
Пользователи Сети неоднозначно относились к снимку и обвинили Волочкову в редактировании фото.
«Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», — позлорадствовали комментаторы.
Волочкова не в первый раз выкладывает снимки топлес для поклонников. Месяц назад она сфотографировалась обнаженной грудью на пляже. В посте балерина резко ответила на критику в свой адрес.
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