Волочкова развеяла слухи о продаже петербургской квартиры

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о продаже своей квартиры в Санкт-Петербурге. В беседе с 360.ru она назвала сообщения в прессе домыслами и попыткой отвлечь внимание от свадьбы ее дочери.

«Это все слухи и домыслы тех журналистов, которым просто не о чем писать и нечего мусолить. Я сейчас готовлюсь к свадьбе своей дочери, видимо они просто хотят перебить эту новость чем-то другим», — рассказала артистка.

Волочкова призналась, что с петербургской квартирой ее связывают теплые воспоминания, поэтому она даже никогда ее не сдавала.

«Ничего не продаю, эту квартиру мне подарил Сулейман Керимов, и я ей очень дорожу. Никому не позволю даже прикоснуться к ней. У меня не было мыслей даже ее сдавать», — объяснила она.

Ранее балерина сообщила о подготовке к свадьбе своей дочери Ариадны с предпринимателем Никитой Григоряном. Торжество состоится в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.