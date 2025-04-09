Анастасия Волочкова объяснила, за что любит телеканал 360.ru

Анастасия Волочкова рассказала, почему любит телеканал «360°». На нем работают по-настоящему добропорядочные люди, сообщила балерина Telegram-каналу 360.ru .

«Я обожаю телеканал 360°. Он поистине освещает жизнь людей, ничего не приукрашивая», — отметила танцовщица.

Также Волочкова рассказала о событиях, которые сейчас происходят в ее жизни. Основной задачей для знаменитости сейчас является подготовка к свадьбе ее единственной дочери Ариадны.

«Торжество пройдет в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова», — напомнила звезда.

Помимо этого, Анастасия готовится выступить перед военными и семьями участников СВО со своим шоу «Одержимость». Ближайший спектакль состоится в конце апреля в Тимоново.

Ранее стало известно, что родители жениха дочери Волочковой отказались знакомиться с балериной. По словам знаменитости, их не будет на предстоящей свадьбе.