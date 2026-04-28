Волочкова призналась, что не следит за современным балетом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не интересуется современным балетом, поскольку полностью сосредоточена только на собственном творчестве. Ее слова привело РИА «Новости» .

«Я, к сожалению или к счастью, не слежу, скажу вам честно. Я слежу за своим творчеством и им занимаюсь», — ответила артистка на соответствующий вопрос.

При этом звезда с интересом просматривает в соцсетях видеозаписи на балетную тематику.

Своей самой любимой постановкой балерина назвала балет «Русский Гамлет», поставленный Борисом Эйфманом в Большом театре. В спектакле она исполнила роль императрицы Екатерины Великой.

Ранее Волочкова рассказала поклонникам о серьезных осложнениях после недавней операции на ноге — ей опять потребовалось еще одно вмешательство, потому что разошелся шов.

Волочкова обратилась к медикам из-за косточки на ноге, которая болела долгие годы. После операции врачи призвали звезду не танцевать несколько месяцев, но артистка объяснила, что не представляет жизни без сцены. Даже в палате начала продумывать выступления и возобновила тренировки.