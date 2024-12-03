Волочкова поздравила маму с днем рождения после обвинений в «разводах»

Балерина Анастасия Волочкова посвятила теплые слова своей матери, которая 2 декабря отметила день рождения. Танцовщица опубликовала совместные снимки на странице в социальной сети Instagram*.

«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе, стойко и с честью», — написала она.

По словам балерины, ее мать отмечает свой праздник в кругу друзей в Петербурге, включая музыканта и создателя всех костюмов шоу балерины Владимира Козырева. Сама же артистка поздравила ее по телефону.

Многих россиян удивила внезапная смена настроения Волочковой, которая недавно высказывалась в адрес матери совершенно в другом ключе. Артистка уверяла, что Тамара Владимировна всегда «разводила» ее с мужчинами, в том числе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Ранее Волочкова удивила россиян новым образом с роскошными длинными волосами. Преображение было таким удачным, что даже хейтеры артистки не удержались от комплиментов.

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