Сегодня 16:46 Такой Волочковой вы еще не видели. Балерина всея Руси сменила образ и поразила страну Волочкова рассказала, как решилась на смену образа и длинные волосы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Анастасия Волочкова

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поразила россиян новым образом с роскошными длинными волосами. Преображение было неожиданным и столь удачным, что даже хейтеры артистки не смогли удержаться от похвалы. Но не без ложки дегтя: нашлись и те, кто начал укорять артистку в том, что она решила помолодеть с помощью парика.

«Как же ей идет!» Обновленная Волочкова, когда-то назвавшая себя «балериной всея Руси», появилась на Реальной премии Music Box в конце ноября. На красной дорожке балерина блистала в черном платье в пол, но все внимание, пожалуй, приковали ее длинные светлые волосы.

Фото: социальные сети Анастасии Волочковой

Кадрами с праздничного вечера артистка поделилась в своем личном блоге, где поклонники ожидаемо засыпали ее комплиментами. И если реакция фанатов была понятна — на то они и фанаты, — то комментарии других пользователей к записям об образе Волочковой, разлетевшимся по нескольким Telegram-каналам, заслуживают отдельного внимания. Там подавляющее большинство участников обсуждения также согласились с тем, что балерина выглядит отлично.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

«Много лет скрывалась такая красота», «Анастасии очень идет», «Наконец-то, привела себя в порядок. Или кто подсказал», «Действительно необычно, но стильно», «Звезда!!!», «Ой, ну мы все… страна в шоке прям», «Наконец-то не пожалела на стилиста-парикмахера», — хвалили звезду многочисленные комментаторы. Некоторые даже сравнивали ее с легендарной Светланой Светличной, снискавшей, как известно, славу первого секс-символа Советского Союза. «Лучше так гораздо. Светлана Светличная», «Наконец-то! Молодец тот, кто ее уговорил и создал такой новый и звездный образ», «Как же ей идет», — восхищались пользователи.

Блогер Сергей Пилягин, опубликовав видео с артисткой на красной дорожке, констатировал: «Такой Волочковой вы еще не видели».

Хейт из-за парика и проблем из прошлого Без негатива, правда, все равно не обошлось. И причина опять же была в волосах. Критики с иронией указали на то, что балерина надела парик, а «своего ей распускать нечего». Были и те, кто припомнил проблемы артистки со спиртным, разглядев некие отеки на ее лице.

Фото: РИА «Новости»

Волочкова, к слову, ранее реагировала на слухи о злоупотреблении алкоголем. Зимой 2022-го в интервью Teleprogramma.pro она объяснила причину этой пагубной привычки. «У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало, и чрезмерным его количеством», — делилась звезда.

Фото: РИА «Новости»

Кто придумал новый образ Волочковой И вот спустя годы Волочкова, судя по всему, отпустила прошлое и, кажется, начала новый этап в жизни. Хотя сама перемены в имидже кардинальными не считает. В беседе с 360.ru артистка призналась, что собиралась на премию после репетиции, очень быстро. И никаких титанических усилий для этого не прилагала.

Фото: РИА «Новости»

«Я была довольна образом, и, хотя все это очень необычно для меня, судя по реакции, я на правильном пути. Выбирала образ сама. Мой визажист Анечка сделала мейкап очень быстро, за 30 минут, опять же после репетиции», — пояснила она.

Тут же балерина отметила, что обычно делает макияж сама в машине, прямо по пути на свои спектакли и концертные шоу. Все ради экономии времени.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Отдельно она обратила внимание, что использовала накладку и волосы, которые вызвали так много восторгов, действительно не ее. «Я в свое время наращивала волосы, но совершила очень большую ошибку, и потом их сняла со своими. Поэтому в данном случае такая накладка меня просто спасает. А постоянно наращивать очень неполезно для волос, тем более что они у меня убиты именно тем, что волосы постоянно в хвостике с девяти лет», — добавила Волочкова.

Можно спасаться такими накладками. И пусть так оно и будет. Но мне приятно, что оценили, значит, я буду действовать в заданном направлении. Анастасия Волочкова

При этом речи о том, чтобы носить накладные пряди каждый день, конечно, не идет. На репетициях с такой прической заниматься невозможно. А в приоритете у балерины все-таки работа, а не локоны.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

«Я не могу каждый день носить длинные волосы, потому что у меня ежедневные репетиции, которые требуют хвостиков, с которыми я кручусь-верчусь, но на мероприятие, на какой-то выход в свет, я думаю, можно будет позволять себе такой образ», — подчеркнула она.

Спасибо всем, так приятно, постараюсь соответствовать, но опять же, мои золотые, по мере возможности, потому что у меня все-таки в приоритете репетиционный период, а с длинным хвостом я не могу репетировать. Анастасия Волочкова

Мнение стилистов По оценке стилиста и телеведущей Лины Дембиковой, вау-эффекта артистке однозначно удалось достигнуть, даже если она и не ставила перед собой такую задачу.

«И смотрится в целом все посвежее, эстетичнее. Но если говорить совсем справедливо, выбран был не очень актуальный и гипертрофированный блондинистый парик и такая гипертрофированная длина», — добавила специалист в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Свою критику Дембикова обосновала тем, что сейчас в трендах все-таки более естественные образы, а кукольная эстетика уже отошла на второй план. «Поэтому мне кажется, что с учетом того, что у Анастасии прекрасная внешность, можно было сделать это немного более актуально. Но это уже профессиональные придирки, а в целом она, правда, выглядит свежее и лучше», — добавила эксперт.

Стилист Александр Данилов рекомендовал балерине пропить органическую серу для восстановления и укрепления волос.

Фото: РИА «Новости»

«Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — пояснил он в комментарии порталу «Страсти». Преображение Волочковой, по его мнению, скорее, пошло не по плану именно из-за желания скрывать настоящие волосы. По итогу получился образ «а-ля калифорнийская дива», отрезал стилист.