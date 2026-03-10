Волочкова ответила Шаламе на слова о скучном балете

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала американского актера Тимоти Шаламе после его слов о скучных балете и опере. Свою позицию она озвучила изданию Super.ru .

В одном из интервью актер заявил, что балет и опера — скучные мероприятия, которые люди поддерживают только по привычке. Шаламе посчитал, что широкой публике все это неинтересно.

Волочкова категориески не согласилась с такой оценкой и напомнила, что балет всегда занимал особое место в культуре. Она также дала понять, что публично высказываться в таком тоне о высоком искусстве не стоило.

«Балет — это моя жизнь, он всегда был элитарным и остается сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично. Я не знаю даже человека, про которого вы сейчас говорите. Держал бы свое мнение при себе. Не прав он, на мой взгляд. Но и какими-то мстительными методами сражаться с актером, мне кажется, просто неправильно», — рассказала артистка.

