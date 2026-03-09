«Даже не позвонила». Волочкова пожаловалась на реакцию дочери после тяжелой операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после серьезной операции в Германии не почувствовала поддержки от самых близких. Ее дочь Ариадна и мать знали о хирургическом вмешательстве, но, по ее словам, не навестили и даже не проявили сочувствия. Переживаниями артистка поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — пожаловалась Волочкова.

Артистка уточнила, что перенесла операцию в начале февраля. Ранее она говорила, что речь шла об удалении шишки на ноге, однако теперь пояснила: проблема оказалась серьезнее и была связана с хрящевой тканью. Вмешательство проводили два профессора в немецкой клинике.

Балерина призналась, что долго терпела боль. В какой-то момент она заметила, что левая нога начала отказывать. Перед поездкой в Германию был ряд консультаций с российскими врачами, однако за операцию отечественные специалисты не взялись. После этого она решила обратиться в госпиталь святой Марии в Мюльхайме, который ей порекомендовал фигурист Алексей Ягудин.

По словам Волочковой, даже после операции она продолжала думать о возвращении на сцену. Артистка рассказала, что уже на следующий день попыталась сделать шпагат, из-за чего швы разошлись и понадобилось повторное вмешательство. Несмотря на это, восстановление прошло быстро, и вскоре она снова смогла выступать.

Отдельно Волочкова раскритиковала условия в немецкой клинике. Она заявила, что лечение обошлось примерно в 30 тысяч евро, но при этом бытовые условия, в том числе питание, ей не понравились.