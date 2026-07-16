Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она сообщила РИА «Новости» , что была на плановом осмотре в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Приорова.

По ее словам, она только что посетила мероприятие, где увиделась с друзьями. Журналисты, сообщившие о ее госпитализации, видимо, исказили информацию. Она добавила, что профессор на осмотре обнаружил у нее гематому.

«В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек. Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену», — сказала она.

Врачи рекомендовали Волочковой на время отказаться от выступлений из-за риска осложнений. Ее снимки отправили врачам в Германию, где она перенесла операцию по удалению косточки на ноге, и российским специалистам.

Ранее Волочкова опубликовала фото с больничной койки, на котором был виден огромный синяк на ее левой ноге.