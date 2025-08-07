Волочкова объяснила, почему закинула ноги на кресло в самолете

Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию на борту самолета, когда она закинула ноги на спинку переднего кресла, а затем устроила погоню за автобусом. В беседе со StarHit балерина заявила, что никому не мешала, так как заранее выкупила два места.

«Мои священные ноги имеют особое значение для отечественного искусства. Так говорят все мои доктора», — подчеркнула она.

По словам артистки, даже если бы кто-то сидел впереди, он был бы счастлив оказаться под ее ногами.

Также Волочкова выразила недоумение в связи с критикой в свой адрес. Она уверяла, что аккуратно «положила» ноги на соседнее кресло. По ее словам, стюардесса сама принесла ей плед и укрыла, а важной причиной ее бережного поведения было то, что она везла много подаренных ей цветов, которые хотела сохранить.

Балерина подчеркнула, что побежала в первый автобус, поскольку ее уже ждал белый Maybach. Волочкова добавила, что с радостью фотографировалась со всеми желающими, превратив перелет в «полет-фотосессию».

