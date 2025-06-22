Волочкова объяснила, почему ее дочь Ариадна не хочет регистрировать брак

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова объяснила, почему ее дочь Ариадна не стала регистрировать отношения с возлюбленным, несмотря на пышное торжество. Девушка считает брак греховным сожительством, сообщила балерина Super.ru на ПМЭФ.

«Во-первых, браком хорошее дело не назовешь, да. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство. Вот и все», — заявила Волочкова.

Ариадна сыграла свадьбу с предпринимателем Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Перед этим пара обвенчалась в католической церкви.

По словам мачехи Ариадны Елены Николаевой, девушка и ее избранник все-таки собираются расписаться летом.

Ранее Волочкова назвала отца своей дочери, бизнесмена Игоря Вдовина, альфонсом. По словам знаменитости, он обошелся с ней нечестно.