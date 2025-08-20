Волочкова назвала Сочи ужасным городом, колхозом и «совком»

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о Сочи, назвав город «ужасным», и пообещала туда не возвращаться. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием «Абзац».

«Как был колхоз, так и остался. (…) Полный совок! Я там станцевала, спела и больше туда не вернусь», — призналась балерина.

В 2009 году артистка баллотировалась на пост мэра города-курорта, заявляя тогда, что чувствует ответственность за его жителей. Однако теперь Волочкова утверждает, что к кампании ее «принудили».

Она также отметила, что жители Сочи рассказывали ей о криминальной ситуации в городе.

Волочкова известна не только карьерой в Большом театре, но и громкими заявлениями. Недавно она раскритиковала номер певицы Татьяны Булановой, а также выступила против инициативы Госдумы о запрете мата в интернете.