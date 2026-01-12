Волгоградцы потребовали отменить концерт Лолиты

Жители Волгограда потребовали отменить концерт Лолиты Милявской, назначенный в «Экспоцентре» на 20 февраля. Об этом в телеграм-канале сообщила актриса Яна Поплавская.

По ее словам, перед Новым годом горожане провели народный сход с требованием не допустить выступления Милявской. Они заявляли, что концерт оскорбит память героев Великой Отечественной войны.

«Волгоградцы, в числе которых ветераны СВО, записали видеообращение к главному прокурору области. Они считают невозможным выступление Милявской после участия в „голой“ вечеринке и ряда оскорбительных высказываний», — написала Поплавская.

Актриса напомнила, что концерт Лолиты в Волгограде уже отменяли год назад.

«Сейчас снова пытается выступить в городе-герое. Но, судя по публикациям, большую часть билетов не выкупили», — заключила она.

В сентябре 2025 года организатору концерта Лолиты в Санкт-Петербурге подожгли дверь. В начале прошлого года выступления певицы отменили также в Кемерове и Новокузнецке.