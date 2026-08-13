Психолог Абравитова пояснила, что мужчина может долго не звать замуж из-за желания сохранить больше свободы

Известный футболист Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес зарегистрировали брак спустя 10 лет сожительства, хотя у пары уже было трое детей. Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала «Вечерней Москве» , почему некоторые мужчины откладывают предложение руки и сердца.

По словам эксперта, основная причина заключается в том, что многие мужчины предпочитают сожительство официальному браку. В таких отношениях они получают все, что дает семья, но при этом сохраняют ощущение свободы. Это приводит к контрасту в самоощущении партнеров: большинство женщин считают себя «замужними», а около 90% мужчин — «свободными».

Абравитова отметила, что женщинам важна защита и стабильность для воспитания детей, которые дает официальный брак. Однако в условиях нехватки здоровых гетеросексуальных мужчин репродуктивного возраста они часто вынуждены соглашаться на неофициальные отношения.

Ситуация с Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес отличается от среднестатистических российских пар, живущих в сожительстве. На Западе женщины больше ориентированы на личный успех и карьеру, поэтому супружеская жизнь без официальной регистрации может изначально устраивать обоих партнеров.

Решение оформить брак спустя много лет может быть обусловлено психологической готовностью, внешним влиянием, осознанием финала или имущественными вопросами. Для медийных личностей это также может быть способом защитить свое состояние от возможных рисков.