Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой

Телеведущую Водонаеву заподозрили в романе с актером из сериала «Уэнсдэй» Уайтом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на отношения с голливудским актером. В беседе с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она поделилась подробностями личной жизни, сообщил портал Super.ru .

Водонаева призналась, что ее сердце принадлежит актеру из Голливуда, который значительно моложе ее. При этом имя избранника блогерша решила утаить. Она пояснила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.

«Мы с ним переписываемся. Каждый день на связи почти. Я ему наврала, что знаю английский, и мне все подружки переводят», — рассказала Водонаева.

Журналисты Super.ru провели расследование и предположили, что новым возлюбленным телеведущей может быть актер Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль в проекте «Уэнсдэй».

Бывшая звезда телестройки ранее сообщала, что Уайт следит за ее соцсетями. Сейчас она общается с возлюбленным только в онлайн-режиме без очных встреч.

Недавно Водонаева показала видео в откровенном бикини. Она открыла дачный сезон пикантной фотосессией на участке загородного дома.