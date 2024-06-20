Алена Водонаева снялась на даче в откровенном бикини

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала видео с дачи в откровенном бикини

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Алена Водонаева записала видео на даче в откровенном бикини. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram*.

«Открыли дачный сезон», — подписала видео звезда.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини темно-зеленого цвета. Она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

alenavodonaeva/Instagram*
Фото: alenavodonaeva/Instagram*

На днях звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актриса Анна Пересильд также снялась в бикини. В Сети восхитились прекрасной фигурой 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные фотографии.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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