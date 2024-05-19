Водянова с мужем-миллиардером посетила гала-ужин во Франции | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 09:10 Водянова с мужем-миллиардером посетила гала-ужин во Франции Водянова в красном платье с разрезами вышла в свет с мужем-миллиардером Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

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Супермодель Наталью Водянову заметили с супругом-миллиардером Антуаном Арно на гала-ужине, организованном благотворительным фондом Naked Heart France в Париже. Фотографии звезда разместила в Instagram*.

Водянова для светского мероприятия выбрала пышное платье красного цвета с разрезами, босоножки и маленькую сумку Dior.

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Прическу модель предпочла с высоким пучком. Дополнил образ нежный макияж с помадой в розовых оттенках. Вместе с супругом-миллиардером Антуаном Арно Водянова позировала перед фотографами.

Пара вместе с 2011 года, но свои отношения они решили зарегистрировать официально в 2020 году. У супругов двое общих сыновей, а также трое детей модели от экс-мужа.

Недавно СМИ узнали, что работа киностудии супермодели Натальи Водяновой оказалась провальной. После ее переезда из России на предприятии зафиксировали убытки на шесть миллионов рублей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.