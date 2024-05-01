Киностудия Водяновой потерпела миллионные убытки после ее отъезда из России | 360°

01 мая 2024, 09:47
Киностудия Водяновой потерпела миллионные убытки после ее отъезда из России
Mash: киностудия Натальи Водяновой ушла в «минус» на шесть миллионов рублей
Киностудия супермодели Натальи Водяновой стала убыточной. После того, как она уехала из России, предприятие ушло в минус на шесть миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
Киностудию «Супернова продакшенс» создали в 2019 году для презентаций видеороликов о работе благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Спустя год модель вышла замуж за сына миллиардера и владельца Louis Vuitton Бернара Арно Антуана и переехала жить в Париж. После этого дела кинокомпании пошли на спад.
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Mash уточнил, что в 2023-м «Супернова продакшенс» принесла убытки в размере 5,9 миллиона рублей, а в этом году выручка составила еще минус 100 тысяч рублей.
В документах указано, что 43-летняя модель является единоправным учредителем ООО «Супернова продакшенс». Журналисты пояснили, что по факту всеми делами кинокомпании занимается ее директор Елена Дмитриенко. Фирме грозит ликвидация, если ситуация не изменится в лучшую сторону.
В апреле в Москве состоялся показ одежды в помощь детям с аутизмом. В числе организаторов мероприятия — благотворительный фонд «Обнаженные сердца».
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