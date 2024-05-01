«Водил в спальню любовниц». Экс-супруга Родригеза тяжело переживала развод из-за его измен | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 09:22 «Водил в спальню любовниц». Экс-супруга Родригеза тяжело переживала развод из-за его измен Kp.ru: бывшая жена Тимура Родригеза тяжело переживала развод из-за его измен Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Шоумен Тимур Родригез прошлой осенью расстался с супругой Анной Девочкиной. Она до сих пор тяжело переживает разрыв с артистом, сообщил сайт kp.ru.

В соцсетях Родригез рассказал подписчикам о расставании с женой, подчеркнув, что они остались любящими родителями. Спустя какое-то время появилась информация, что шоумен встречается с телеведущей Катей Кабак. Новость об этом ранила экс-супругу артиста, она впервые призналась, что причиной их разрыва стали измены.

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Знакомый Девочкиной рассказал журналистам, что Анна тяжело переживала неверность супруга и его постоянное отсутствие.

«Это уже была не семья, а отношения на расстоянии. С Кабак у Тимура сейчас серьезный роман. Ради Родригеза Катя ушла от своего пожилого и состоятельного мужа, который ей помогал с карьерой», — отметил собеседник издания.

Друзья бывшей жены Родригеза добавили, что предательство и измены довели Анну. Она признавалась приятелям, что ей писали любовницы шоумена. Девочкина винит во всем звездную болезнь, которая появилась у артиста после шоу «Маска».

«Когда Ани не было дома, он водил в их спальню любовниц. Как-то их с Тимуром дом ограбили, и Аня считает, что это не случайность. Предполагает, что кто-то из его подруг дал ворам наводку», — рассказали kp.ru знакомые Девочкиной.

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