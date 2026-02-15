Во втором выпуске шоу «Маска» раскрыли личность Одуванчика

Во втором выпуске седьмого сезона шоу «Маска» проект покинул Одуванчик после решающего голоса певца Сергея Лазарева. Под бело‑зеленым пушистым костюмом оказалась сваха Роза Сябитова.

В номинацию на вылет по итогам выпуска попали участники в образах Одуванчика, Коралла и Гиппопотама. Зрители спасли Гиппопотама, а судьи выбирали между Кораллом и Одуванчиком. Киркоров и Родригез проголосовали за первый вариант, Валерия и Севиль — за второй. Решающий голос Лазарева отправил Одуванчика снимать маску.

Среди версий жюри, еще до раскрытия, звучали Этери Бериашвили, Наталья Гулькина и самый неожиданный вариант — Роза Сябитова. Именно он в итоге оказался верным.

Телеведущая призналась, что пение стало для нее настоящим вызовом, но, несмотря ни на что, эксперимент принес удовольствие.

Седьмой сезон шоу «Маска» стартовал 10 февраля. Участниками стали 14 звезд, в их числе — чемпионы в разных видах спорта и заслуженные артисты.