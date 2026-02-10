Сегодня 15:13 Шок седьмого сезона «Маски»: кого раскрыли в первом выпуске, состав жюри и жесткие правила 0 0 0 Фото: Маска/Вконтакте Шоу-бизнес

На НТВ стартовал седьмой сезон шоу «Маска». Участниками стали 14 звезд, в их числе — чемпионы в разных видах спорта и заслуженные артисты. Как прошел первый выпуск 8 февраля, кто вошел в состав жюри и участников — в материале 360.ru.

Правила шоу «Маска» «Маска» является одним из самых рейтинговых проектов на НТВ — артисты выходят на сцену в костюмах, полностью скрывающих их внешность. Задача жюри — выяснить, кто под маской. В начале каждого выпуска участники распределяются на три команды;

перед выходом на сцену каждому из них демонстрируют видеофрагмент с подсказками: загадочный персонаж рассказывает о себе, однако его голос намеренно искажен;

по итогам выступлений всех трех групп зрительская аудитория принимает участие в голосовании, определяя претендентов на выбывание;

в заключительной части программы одного участника спасает зрительское голосование, еще одного — жюри, после чего третий участник в маске покидает проект. Чтобы усложнить узнаваемость героев, создатели шоу решили изменить пропорции и рост участников с помощью костюмов.

Фото: Маска/Вконтакте

Участники шоу «Маска» В новом сезоне «Маски» главными героями стали: Баран;

Бобер;

Богатырь;

Гиппопотам;

Жираф;

Жук;

Колибри;

Коралл;

Лиса;

Лягушка;

Месяц;

Одуванчик;

Снегирь;

Сурикат. Фамилии, имена, возраст участников и другие данные остаются строго конфиденциальными. Для каждого подготовили уникальный образ, на пути до сцены участники передвигаются в худи с надписью «без комментариев», в зеркальных масках и под охраной, чтобы не раскрыть личность.

Фото: Маска/Вконтакте

Члены жюри шоу «Маска» Членами жюри седьмого сезона «Маски» стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез. Личность пятого члена жюри раскрыли лишь в первом выпуске шоу — им оказался Сергей Лазарев. Он вышел в маске Колобка и исполнил песню Егора Шипа и Мии Бойки «Пикачу». Жюри угадали певца. «Твое участие станет настоящим подарком для зрителей», — сказал Лазареву Киркоров. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.

Фото: Маска/Вконтакте

Как прошел первый выпуск нового сезона «Маски» Седьмой сезон шоу открыл участник под маской Одуванчика, который исполнил композицию группы Serebro «Мама Люба». Жюри предположило, что перед ними невысокая женщина. По мнению Лазарева, это может быть Анна Семенович. Остальные жюри выступили за Розу Сябитову. Баран выступил с песней Mambo № 5 — под маской скрывается мужчина с сильным голосом. Участник спокойно вел себя на сцене — жюри считает, что это Алексей Чумаков, Александр Буйнов или Кай Метов.

Фото: Маска/Вконтакте

Лягушка исполнила песню «Мой ненаглядный» и убедила жюри и зрителей в важности своего дальнейшего участия в проекте. Номер покорил судей — они предположили, что под маской прячется Марго Овсянникова, Глюкоза, Катя Лель или Ирина Салтыкова. Снегирь спел подходящую ему композицию «Снегири». По мнению жюри, под маской — Михаил Боярский или Алексей Чумаков. Участник в костюме Жирафа выступил с композицией рэпера Coolio Gangsta’s Paradise.

Это какого же ранга этот артист, что с первого выпуска для него создали такой номер? Регина Тодоренко

Члены жюри не исключили, что под маской прячется Кэти Топурия, Полина Гагарина или Клава Кока. Коралл исполнил на сцене композицию Дженнифер Лопес Let’s Get Loud. Предположительно, под маской может быть певица Максим. Жук спел песню «Батарейка». После выступления он сказал, что хорошо знаком с Киркоровым. У жюри появилось предположение, что под этой маской — экс-участник дуэта «БиС» Влад Соколовский. Гиппопотам спел Wannabe известной американской поп-группы Spice Girls. Версии жюри: Юлиана Караулова, Юлия Савичева, Нюша.

Фото: Маска/Вконтакте

Сурикат исполнил песню Киркорова «Цвет настроения синий» и покорил поп-короля. Лазарев и Тодоренко признались, что понимают, кто скрывается за маской, но решили не озвучивать свои предположения. Месяц выступил с композицией Hijo De La luna. Жюри допустили такие варианты, как Аида Гарифуллина, Лера Астапова и Тося Чайкина. Лиса исполнила песню Venue группы Shocking Blue, Богатырь — «Не валяй дурака, Америка» группы «Любэ», Колибри — Love the Way You Lie рэпера Эминема и певицы Рианны, Бобер — песню «Бобр» исполнителя SLAVA SKRIPKA.

Фото: Маска/Вконтакте

Кто выбыл в первом выпуске шоу «Маска» Номинантами стали Жираф, Бобер и Сурикат — такой выбор сделали зрители. Но пока все они остались в проекте. Выбывание артистов начнется во втором выпуске. Он выйдет в эфир 15 февраля, в 20:20.