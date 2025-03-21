Песков посетил похороны Бедроса Киркорова и назвал его уникальным человеком

Бедрос Киркоров сыграл не только культурную, но и дипломатическую роль в истории российско-болгарских отношений. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приехавший на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с артистом.

«Мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести», — рассказал представитель Кремля.

Песков назвал покойного уникальным человеком.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, тоже приехавшая на церемонию, заявила, что Киркоров благодаря музыке и душевному теплу стремился сделать людей ближе.

Музыкант ушел из жизни 18 марта на 93-м году жизни от остановки сердца. Его отпели в храме Христа Спасителя.