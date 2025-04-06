Бизнес-империя Юдашкина стала терять миллионы после его смерти

Компании модельера Валентина Юдашкина теряют миллионы после его смерти. За прошлый год его бизнес-империя ушла в сильный минус, сообщил Telegram-канал Shot .

Сейчас продолжают работать две принадлежащие Юдашкину компании: «Шанти» и «Димакс». Кутюрье передал их дочери Галине, но за прошлый год «Шанти» потеряла более шести миллионов рублей, в «Димакс» — 4,7 миллиона.

«Самый известный бизнес Валентина Юдашкина — Дом моды — закрыли в апреле 2024 года. Всего компания просуществовала около 23 лет под руководством модельера», — напомнили авторы поста.

В июне 2024 года на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника Юдашкину. Автор монумента — народный художник России Андрей Ковальчук. Он служил с модельером в армии в начале 80-х годов.