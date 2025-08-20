Внука Пугачевой снова развели. Жена Преснякова подалась в бега от «золотого» мальчика-релоканта

Никита Пресняков подтвердил развод с Аленой Красновой. Об этом сообщила газета kp.ru .

Пара прожила вместе десять лет. Первые разговоры о проблемах начались несколько месяцев назад, когда поклонники заметили, что супруги больше не путешествуют вместе.

После этого Краснова удалила общие фотографии и вернулась в Россию, а Пресняков уехал в Испанию к отцу, певцу Владимиру Преснякову.

Сын Кристины Орбакайте признался, что с женой они по-разному смотрят на семью и роли в браке. По его словам, решение далось тяжело, но они выбрали честность и уважение друг к другу.

Алена Краснова также опубликовала короткое пояснение по ситуации. Она заявила, что в разводе никто не виноват — «просто мы выросли в разные стороны».

Близкие пары ранее говорили, что Краснову не устраивало материальное положение мужа. В России семья жила без проблем, однако после переезда в США ситуация изменилась.

Предположительно, музыканта поддерживала на плаву Алла Пугачева. Пресса писала, что деньги он получал и от Кристины Орбакайте, своей матери.