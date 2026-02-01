Внук Пугачевой после развода показал новую девушку

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, опубликовал в соцсетях серию сторис из самолета, где показал новую спутницу. Полгода назад исполнитель развелся.

На видео Пресняков летел бизнес-классом в компании брюнетки по имени Лилиана. Музыкант показал, как они устроились на своих местах и сопроводил съемку ироничными комментариями о перелете. Он пошутил, что ему мало места, мешает телевизор, а также упомянул надоедливую соседку по салону.

При этом сам Пресняков не раскрыл, в каких отношениях находится с Лилианой.

Ранее певец и актер рассказал подписчикам в социальных сетях о наличии у него синдрома дефицита внимания и гиперактивности.