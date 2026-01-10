Внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал о влиянии СДВГ на его жизнь

Певец и актер Никита Пресняков рассказал подписчикам в социальных сетях о наличии у него синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По словам артиста, данное состояние является причиной его периодических ошибок в правописании и сложностей с концентрацией внимания.

В своем личном блоге Пресняков прокомментировал замечания пользователей, обративших внимание на неправильное написание слов в его публикациях на английском языке. Сам артист уже долгое время живет в США.

В ответ на критику Пресняков уверил, что прекрасно разбирается в английской грамматике. Однако когнитивные проблемы мешают ему полностью сосредотачиваться на задаче, поэтому артист иногда допускает ошибки.

Никита Пресняков добавил, что с СДВГ ошибаться «ему простительно», и писать слова неправильно — «это моя фишка».

Пресняков отметил, что относится к этой особенности с иронией и не считает ее критическим недостатком, несмотря на влияние синдрома на когнитивные процессы.

СДВГ — это расстройство развития, которое может сохраняться во взрослом возрасте. Оно характеризуется трудностями с удержанием внимания, гиперактивностью и импульсивностью, что часто сказывается на повседневной и профессиональной деятельности человека.

Ранее пресса сообщала, что из-за проблем с финансами внуку Пугачевой пришлось выступать в новогоднюю ночь.