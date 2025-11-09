Сбежавшая из России Пугачева дала совет молодежи
Прогуливаясь по улицам Лимассола, сбежавшая из России Алла Пугачева дала совет молодежи. Она призвала никого не слушать, сообщила «Фонтанка».
«Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет», — сказала она.
Блогеры встретили певицу на Кипре, куда она уехала после того, как в Израиле начались боевые действия. Примадонна отвечала на вопросы по-русски, хотя давно покинула Россию.
В Лимассоле Пугачева с мужем Максимом Галкиным* еще в 2021 году купили апартаменты в небоскребе One на первой береговой линии с панорамными окнами. Цены на квартиры в этом доме начинались от 64 миллионов рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.