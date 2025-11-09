Сбежавшая из России Пугачева дала совет молодежи

«Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет», — сказала она.

Блогеры встретили певицу на Кипре, куда она уехала после того, как в Израиле начались боевые действия. Примадонна отвечала на вопросы по-русски, хотя давно покинула Россию.

В Лимассоле Пугачева с мужем Максимом Галкиным* еще в 2021 году купили апартаменты в небоскребе One на первой береговой линии с панорамными окнами. Цены на квартиры в этом доме начинались от 64 миллионов рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.