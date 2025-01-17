Четырехлетняя внучка Аллы Пугачевой учится в Московской государственной музыкальной школе. Об этом в беседе с kp.ru сообщила невестка Примадонны Гузель.

Женщина рассказала, что ее дочь Алла ходит на уроки вокала, а в следующем году ее запишут на фортепиано. По словам Гузель, учителя в восторге от вокала девочки.

«В музыкальную школу jyf ходит для общего развития, планируем также посещать занятия ораторского мастерства», — отметила собеседница издания.

Ltdjxrf родилась в браке племянника Пугачевой Влада, который женился на бухгалтере Гузель в 2019 году. После смерти брата Пугачева оформила опекунство над Владом, он стал инвалидом в 29 лет. У мужчины отнялись ноги из- наркотического вещества.

Пугачева лечила племянника от наркомании в Израиль. После возращения в Москву он познакомился с Гузель. Алла Пугачева ни разу не видела внучку с момента ее рождения.

Певица покинула Россию в 2022 году. Сейчас она вместе с мужем и детьми живет на Кипре. Ранее стало известно, что Пугачева пыталась вывезти за границу антиквариат на сумму 20 миллионов долларов.