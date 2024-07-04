Внучка Михаила Боярского похвасталась идеальной фигурой

Внучка певца и актера Михаила Боярского Екатерина показала свою фигуру в бикини. Пикантную фотографию она опубликовала в своем блоге.

Снимок был сделан на выходе из душевой кабинки. В кадре 25-летняя девушка предстала в бикини и прозрачной мини-юбке. Она распустила волосы, придав им небрежный и растрепанный вид. Наряд подчеркнул длинные ноги Екатерины и ее пышные формы.

По словам внучки популярного артиста, она не обращалась к пластическим хирургам, а примечательными внешними данными ее одарила природа.

Ранее телеведущая Алена Водонаева выложила на своей странице в социальной сети кадры с фотосессии у водоема. Звезда предстала перед камерой в мокром платье на голое тело. В комментариях ее образ сравнили с греческой богиней Афродитой.