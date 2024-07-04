«Чудо природы». Алену Водонаеву в мокром платье на голое тело сравнили с Афродитой

Телеведущая Водонаева опубликовала фото у водоема в мокром платье на голое тело

Телеведущая и блогер Алена Водонаева снялась у водоема в мокром платье на голое тело. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Поклонники восхитились живописным пейзажем и красотой телеведущей на снимках.

«Алена как всегда на высоте», «Чудо природы», «Противозаконная женщина, бросившая вызов самой Афродите», — написали они в комментариях.

Ранее Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой. Имя избранника блогер решила утаить, но уточнила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.

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