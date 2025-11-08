Внучка Ельцина опубликовала новое фото с отдыха с Глебом Березовским

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева поделилась с подписчиками в Instagram* фотографией из путешествия. В кадре с ней появился возлюбленный — Глеб Березовский.

Девушка предстала на снимке в черном минималистичном купальнике и голубой бейсболке. Березовский тоже надел бейсболку, но темно-серого цвета.

Неизвестно, где сейчас отдыхают молодые люди. Остальные кадры посвящены морской тематике.

Бойфренд Юмашевой — младший сын покойного бизнесмена Бориса Березовского. Это не первое их совместное фото, выложенное в соцсетях.

Этой весной Юмашева поделилась с пользователями кадрами со своего дня рождения, который отпраздновала в Марокко. Девушке исполнилось 23 года. Стоит отметить, что внучка Ельцина не публикует откровенных фотографий, только приличные.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.