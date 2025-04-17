Внучка Ельцина показала, как отдыхает в Марокко с сыном Березовского

Внучка первого президента России Бориса Ельцина 23-летняя Мария Юмашева отправилась в отпуск со своим приятелем, сыном предпринимателя Бориса Березовского Глебом. Девушка опубликовала совместные фото в социальных сетях.

На днях Юмашева отпраздновала свой 23-й день рождения. Мероприятие прошло в домашней обстановке, после него Мария и Глеб отправились в Марокко.

Девушка не публикует откровенных фотографий, максимум — поцелуй в затылок. Судя по кадрам, пара проводит отдых в совместных прогулках.

Мария Юмашева — отпрыск младшей дочери Бориса и Наины Ельциных Татьяны и ее супруга Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента. Девушка родилась в Лондоне, и практически всю жизнь прожила за границей. Получила престижное образование, владеет иностранными языками. Помимо российского, имеет гражданство Австрии. Много путешествует по миру со своим братом Борисом.

Долгое время Мария встречалась с российским футболистом Федором Смоловым, но в 2022 году пара рассталась. Сейчас девушка состоит в отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского.