Внебрачный сын Пьера Нарцисса объявился в Москве

ДНК-тест подтвердил родство певца Пьера Нарцисса с внебрачным сыном Андре

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Внебрачный сын певца Пьера Нарцисса Андре Мбоа доказал свое родство при помощи ДНК-теста. Экспертиза установила, что он является ребенком артиста с вероятностью 99,9%. Об этом стало известно на шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Мбоа впервые появился на публике после смерти артиста. По его словам, он общался с отцом, когда тот был еще жив.

«Я впервые об этом услышал, поскольку мне мама об этом рассказала. Я созвонился с бабушкой и с сестрой своего отца, и вот тогда я узнал», — сказал внебрачный сын.

Молодой человек добавил, что не никогда не видел певца, но он посетил похороны артиста, прошедшие в его родном Камеруне.

Месяц назад вдова певца Валерия Калачева сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом Евгением Шахраем. Девушка добавила, что они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

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