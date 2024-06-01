Вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом
Вдова певца Нарцисса Калачева объявила о свадьбе с лучшим другом покойного
Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, сообщила о своей свадьбе с лучшим другом покойного супруга Евгением Шахраем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Пышное торжество состоялось 31 мая. Валерия призналась, что после смерти мужа не хотела снова заключать брак. Судьба распорядилась иначе.
«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать», — объяснила вдова.
Она добавила, что с Шахраем они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.
Ранее сестру Пьера Нарцисса обманули на покупке участка в Подмосковье. Женщина не смогла провести газ и электричество в свой коттедж.