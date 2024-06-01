Вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом

Вдова певца Нарцисса Калачева объявила о свадьбе с лучшим другом покойного

Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, сообщила о своей свадьбе с лучшим другом покойного супруга Евгением Шахраем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» .

Пышное торжество состоялось 31 мая. Валерия призналась, что после смерти мужа не хотела снова заключать брак. Судьба распорядилась иначе.

«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать», — объяснила вдова.

Она добавила, что с Шахраем они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

Ранее сестру Пьера Нарцисса обманули на покупке участка в Подмосковье. Женщина не смогла провести газ и электричество в свой коттедж.