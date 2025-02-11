Концертный директор певицы Ирины Аллегровой опроверг распространившиеся в Сети сообщения о том, что певица планирует судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-артиста*, исполняющего один из ее хитов. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

«Я вообще не в курсе и конкретно про эту историю ничего не знаю. Не думаю, что она будет хотя бы комментировать [эти новости]. Я думаю, что это все вне поля ее интересов», — сказал Владимир.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что заслуженная артистка России якобы планирует подать в суд на одно из ночных заведений Челябинска. Причиной этого, по данным источника, стал травести-артист* Александр Горшков, который постоянно во время своих выступлений поет песню «Угонщица».

Прошлой осенью Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024». Звезда приехала на мероприятие уже без настроения и позволила себе выругаться на папарацци. Также она попросила представителей СМИ перестать ее снимать, после чего ее помощница начала прикрывать куском ткани камеры фотографов.

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