«Мало на вас наехали?» Аллегрова нахамила журналистам на «Новой волне»

Певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024». Звезда приехала на мероприятие уже без настроения, сообщил Пятый канал .

«Вот скажите, обязательно мне в лицо светить сейчас?! Мало на вас наехали? Я тоже сейчас наеду!» — сказала она.

Аллегрова позволила себе выругаться на папарацци. Также она попросила представителей СМИ перестать ее снимать, после чего ее помощница начала прикрывать куском ткани камеры фотографов.

На сцену Ирина Аллегрова вышла с одной из своих старых композиций в новой обработке. Она не успела вступить вовремя, но ушла в гримерку под громкие аплодисменты

Аллегрова избегала общения не только с поклонниками и прессой. Коллеги по цеху тоже не смогли с ней поговорить. Певица оказалась не единственной, кто пытался спровоцировать конфликт с журналистами. Нецензурно со СМИ общалась и Лолита.

Ранее Ирине Аллегровой не понравились номера некоторых групп на шоу «ВИА Суперстар» на НТВ. Она раскритиковала участников за исполнение ее песен.