«Вляпалась». Мошенники развели Хакамаду на 400 тысяч рублей

Бизнес-тренер, писатель, экс-кандидат в президенты России Ирина Хакамада стала жертвой мошенников, взломавших ее переписку с подругой. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале .

Политик призналась, что ее действительно развели на 400 тысяч рублей, но ситуация оказалась намного сложнее, чем описывается в СМИ.

По ее словам, аферисты взломали ее переписку в Telegram с близкой подругой, которая живет за пределами России. После этого стали писать в мессенджере WhatsApp. Они использовали аватарку подруги и полностью скопировали дружеский стиль их переписки.

Лжеподруга сообщила, что находится в Париже и попросила отправить ей деньги через приятеля на российский номер в рублях, причем обещала потом отдать долг в России через знакомых. Хакамада пыталась перезвонить, но трубку не взяли, и она решила, что подруга занята.

«Все было сделано настолько профессионально, что развеялись все сомнения. Вывод: мошенники стали использовать сложные схемы, вплоть до дипфейка», — написала политик.

Хакамада добавила, что подобное может случиться с каждым, вот и она вляпалась.

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