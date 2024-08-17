В Петербурге ученый перевел якобы Беглову более 2,3 млн рублей

В Петербурге задержали мошенника, выманившего под видом губернатора Александра Беглова 2,3 миллиона рублей у ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра РАН. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Неизвестный позвонил 88-летнему ученому, представившись петербургским губернатором. Он рассказал, что из городского бюджета якобы похитили денежные средства, а операции по их переводу провели через счета профессора.

Пожилой мужчина поверил, снял два миллиона 320 тысяч рублей и передал их курьеру, который якобы должен был положить деньги на «безопасные счета».

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Самого афериста задержали 16 августа. Им оказался 27-летний безработный из поселка Кучаниха в Новосибирской области, решивший заработать шальные деньги в большом городе. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее саратовские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 30-летнего рецидивиста, который оказался слишком романтичен, но не желал оплачивать букеты.